Fratelli d'Italia in piazza con cittadini e giornalisti
Cor 12:39
Fratelli d’Italia in piazza con cittadini e giornalisti
Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti delle nuove norme e raccolte proposte e osservazioni utili per proseguire il lavoro sul territorio
Fratelli d’Italia in piazza con cittadini e giornalisti

ALGHERO – I circoli cittadini di Fratelli d’Italia Alghero e Fratelli d’Italia Sassari tornano in mezzo alla gente, per l'iniziativa estiva dedicata alle riforme in materia di giustizia e sicurezza approvate dal Governo e dal Parlamento.

Mercoledì 13 agosto 2025, a partire dalle ore 9:00, sul Lungomare Barcellona (Via Garibaldi, lato mare) ad Alghero, si terrà un momento di confronto aperto con esponenti nazionali, regionali e locali di Fratelli d’Italia per illustrare i provvedimenti che rafforzano il rispetto delle regole, la tutela delle persone perbene e la lotta a chi vuole delinquere o trasgredire.

«Sicurezza significa libertà di muoversi, lavorare e vivere serenamente – dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino di FdI Alghero, e Luca Babudieri, coordinatore cittadino di FdI Sassari –. Queste riforme, attese da decenni, portano più libertà per chi rispetta la legge, più certezza delle regole e meno spazio per chi vive di illegalità. Vogliamo raccontarle direttamente ai cittadini, in un momento di dialogo trasparente e partecipato».
