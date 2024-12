Red 24 maggio 2021 Alghero: rifiuta autodichiarazione, passeggero contestato Durante i controlli negli scali della Sardegna i Forestali hanno notificato una contestazione a un passeggero all’aeroporto “Riviera del corallo” per essersi rifiutato di presentare l’autodichiarazione



CAGLIARI – Proseguono i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le 18 di sabato e le 18 di ieri (domenica), sono stati effettuati 5.251 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 376 nell’aeroporto di Alghero e 367 in quello di Cagliari; 2.774 nel porto di Olbia, 910 in quello di Golfo Aranci, 538 a Porto Torres, 259 a Cagliari e ventisette a Santa Teresa di Gallura. E’ stata notificata una contestazione ad un passeggero all’aeroporto “Riviera del corallo” per essersi rifiutato di presentare l’autodichiarazione.