S.A. 8:20 Alla guida di un´ambulanza senza patente La Polizia Stradale di Sassari ha fermato un’ambulanza condotta da un uomo privo di patente di guida perché mai conseguita. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, che riveste un ruolo apicale nell’associazione proprietaria del veicolo, era già stato sanzionato all’inizio del 2025



SASSARI - Nel corso di un controllo effettuato nel fine settimana nei pressi del Pronto Soccorso

dell’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Sassari ha fermato un’ambulanza condotta da un uomo privo di patente di guida perché mai conseguita. Dagli accertamenti svolti sul posto è emerso che il soggetto, che riveste un ruolo apicale nell’associazione proprietaria del veicolo, era già stato sanzionato per la medesima violazione all’inizio del 2025, risultando quindi recidivo. Alla luce della gravità della condotta e della reiterazione dell’illecito, è stata contestata la violazione dell’art. 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa oltre i 5.000 euro, come previsto dalla normativa vigente. L’ambulanza, un mezzo di recente immatricolazione, è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e affidata in custodia a incaricato autorizzato.

L’attività della Polizia Stradale si conferma fondamentale nella prevenzione e nel contrasto delle condotte pericolose, a tutela della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, anche quando coinvolgono mezzi destinati a servizi sensibili come il trasporto.