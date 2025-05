S.A. 15:46 Bolotana: Denunciata finta stregona La donna fingendosi esperta di magie occulte e utilizzando sistemi sempre più fantasiosi, aveva adescato una cliente della zona che ha denunciato l´episodio ai carabinieri



BOLOTANA - I Carabinieri della Stazione di Bolotana, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria una donna residente nella penisola che, fingendosi esperta di magie occulte, utilizzando sistemi sempre più fantasiosi, aveva adescato una cliente della zona, contattandola mediante messaggistica WhatsApp e, tramite la falsa promessa che con riti magici e amuleti avrebbe presto riabbracciato l’uomo amato. Non solo, la truffatrice ha chiesto alla vittima, prima di rendersi irreperibile, di versarle 100 euro circa su una carta di credito a lei riconducibile. Solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri la truffa non è proseguita. La persona offesa, infatti, compreso il raggiro grazie a sempre più pressanti richieste di ulteriori dettagli personali ma, soprattutto, non ottenendo quanto promesso, ha contattato i Carabinieri che, intraprendendo da subito le investigazioni, hanno identificato la truffatrice segnalandola alla Procura della Repubblica di Oristano. Il risultato operativo conforta lo sforzo, di cui è da tempo protagonista l’Arma dei Carabinieri, per informare i cittadini sulle tecniche, via via sempre più sofisticate, con le quali i truffatori riescono a carpire la fiducia delle ignare vittime. Le campagne sui principali media, ma anche gli incontri che i Carabinieri organizzano con le comunità locali, proseguiranno con la certezza della loro utilità ai fini della prevenzione.