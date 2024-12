Red 26 maggio 2021 Sicurezza: l´ammiraglio Lazio ad Alghero Oggi, il comandante del Comando marittimo Nord della Marina militare si è recato a Porta Terra, per incontrate il vicesindaco Giovanna Caria, e a Casa Gioiosa, ricevuto dal direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani



ALGHERO - Saluto di benvenuto oggi (mercoledì) ad Alghero all’ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, comandante del Comando marittimo Nord della Marina militare, ricevuto negli uffici di Porta Terra dal vicesindaco Giovanna Caria e dall’assessore comunale al Turismo Marco Di Gangi, alla presenza del presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras. L’ammiraglio Lazio è giunto accompagnato dal capitano di Vascello Giovanni Canu, direttore marittimo del nord Sardegna, dal comandante della capitaneria di Porto Torres Gianluca Oliveti e dal comandante di Alghero Pierclaudio Moscogiuri. Lazio, nel suo saluto, ha ricordato il ruolo centrale e strategico delle Capitanerie di porto nell'importante compito di rappresentare su tutto il territorio nazionale l'immagine della Marina militare.



L'ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio ha fatto visita anche a Casa Gioiosa. Dopo essere giunto a Tramariglio a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, il comandante ha incontrato il direttore Mariano Mariani e Adriano Grossi, in rappresentanza del Consiglio direttivo del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.



Dopo una visita agli spazi museali di Casa Gioiosa e un sopralluogo al belvedere di Capo Caccia, nel corso di un breve incontro sono stati discussi alcuni importanti temi riguardanti in particolare la valorizzazione del geo-sito di Capo Caccia, la ferrata del Cabirol, il faro di Capo Caccia, il potenziamento della collaborazione con la Capitaneria per la vigilanza delle acque di competenza dell'Amp. «Su tutte le tematiche da noi poste – commentano Grossi e Mariani – c’è stata grande disponibilità da parte dell’ammiraglio Lazio a favorire le opportune azioni solutorie e l’accelerazione dei percorsi amministrativi già avviati dell’Ente Parco; è emersa anche la conferma di un prossimo nuovo incontro tecnico al fine di portare a compimento quanto emerso nella riunione di quest’oggi».



Nella foto: un momento dell'incontro a Porta Terra