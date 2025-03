Cor 13:02 Sassari: Cinque incontri in biblioteca Incontri con l’autore, ad aprile 5 appuntamenti nella biblioteca comunale di Sassari in Piazza Tola. Diversi i temi: dalla violenza di genere al body shaming, dal racconto di personaggi e avvenimenti storici fino ai romanzi



SASSARI - Proseguono gli incontri con l’autore della biblioteca comunale di piazza Tola. Per aprile sono in programma 5 appuntamenti, tutti con accesso libero e gratuito e inizio alle 17.30, che toccheranno diversi temi: dalla violenza di genere al body shaming, dal racconto di personaggi e avvenimenti storici fino ai romanzi. Si parte il 3 aprile con la presentazione del libro di Simone Venerdini e Ivana Marteddu, dal titolo: “A più sicur cammino. Donne e violenza di genere nella società: dalla letteratura all’urbanistica, dall’arte alla medicina, dalla musica al cinema, dalla disabilità alla transmisoginia”.



Un saggio che si propone di analizzare il delicato tema della violenza di genere, declinandolo sotto diversi ambiti di ricerca e mette in luce le voci, le ricerche e le esperienze di chi combatte ogni giorno contro questa violazione dei diritti umani. Il libro propone una panoramica delle diverse sfaccettature del fenomeno: dall'analisi delle cause profonde e delle strutture socio-culturali che lo alimentano, alle testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze della violenza. Modera Maria Francesca Fantato. L'incontro è realizzato in collaborazione con Mos Movimento Omosessuale Sardo e il Centro di documentazione LGBTQ+ "Marilena Sini".



L’8 aprile Giuseppina Palese, accompagnata da Valter Meloni, racconterà la storia di Giulia, protagonista del suo romanzo “Le perle nere”. Giulia è una bambina sveglia e curiosa che vive in un ambiente domestico vivace e affollato, fatto di duro lavoro quotidiano e di tradizioni antiche. Per tutta la sua vita porterà con sé questo mondo, come una valigia dei ricordi che non invecchia mai.

Il 10 aprile Rita Arca presenterà il saggio “Gramsci, formidabile polemista di argomenti sociali e letterari”. Un’opera che, grazie a nuove ricerche d’archivio, illustra importanti informazioni relative ai docenti e ai compagni che Antonio Gramsci ebbe nei tre anni in cui frequentò il ginnasio Carta-Meloni di Santu Lussurgiu.



Il discorso storico si apre a una più attenta cognizione del giovane Gramsci, a quella precoce capacità critica che si nutriva di forte verve polemica, alle motivazioni che l’hanno portato a diventare un «formidabile polemista», attivo soprattutto in campo letterario. La ricostruzione è sostenuta anche da una ricca documentazione fotografica: notizie e foto sul maestro che Gramsci ebbe in terza elementare; informazioni, foto e documenti sui docenti e i compagni del ginnasio lussurgese; il commento ai temi liceali; un excursus dei più interessanti articoli del Gramsci polemista. Modera Alexander Hobel. Letture a cura del gruppo di lettura della biblioteca comunale di Sassari.



Il 24 aprile il filosofo Antonello Nasone, l’archivista Stefano Tedde e lo storico del diritto Vanni Piras, dialogheranno sugli avvenimenti storici della Sardegna di fine Settecento e della Sarda Rivoluzione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ans Assemblea Nazionale sarda, in occasione de Sa die de sa Sardigna. Per concludere, il 29 Francesca Spanu affronterà le dinamiche del body shaming, piaga sociale che colpisce soprattutto il mondo femminile, spesso condizionato da standard di perfezione fisica da imitare ad ogni costo. “Il corpo sbagliato” è la storia della trasformazione di Cecilia, giovane ragazza che si affida alla chirurgia per migliorare la sua immagine. Dopo l’intervento, la vita le si ripresenta con i tratti di una vera rivoluzione che, partendo dal corpo, si fa psicologica, nel rapporto con sé stessa e con le persone che la circondano. Dialogheranno con l’autrice Alessandro Marongiu e Lorena Piras.