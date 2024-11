S.A. 17:38 A Sassari si celebra Enrico Berlinguer Si tratta di una serie di appuntamenti per valorizzare il ruolo storico e socio-politico dell’illustre cittadino sassarese nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa e consentire alla città di riappropriarsi della innegabile importanza che ebbe nella sua formazione culturale e politica



SASSARI - Parte venerdì 15 novembre alle 17.30 in via Cagliari il calendario di iniziative culturali “Non solo uno per uno. L’eredità morale di Enrico Berlinguer” promosso dal Comune di Sassari. Si tratta di una serie di appuntamenti per valorizzare il ruolo storico e socio-politico dell’illustre cittadino sassarese nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa e consentire alla città di riappropriarsi della innegabile importanza che ebbe nella sua formazione culturale e politica. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la popolazione alla partecipazione democratica attiva, «contribuendo allo sviluppo della coscienza sociale attraverso l’approfondimento delle tematiche care a Berlinguer, che ormai travalicano l’appartenenza politica, tanto da poter considerare il suo pensiero a pieno titolo una “eredità morale” da tramandare alle nuove generazioni» spiega il sindaco Giuseppe Mascia.



Il programma si articola in tipologie di attività diverse ma complementari, che garantiranno l’approfondimento delle diverse sfaccettature dell’opera e della vita di Berlinguer.

Si parte dunque venerdì 15 novembre alle 17.30 in via Cagliari (all’altezza di piazza Castello) dove sarà inaugurata l’installazione artistica che ha l’obiettivo di ricordare la figura di Berlinguer con una delle sue frasi più significative. Le Luminarie d’Autore, ormai diffuse in Italia e all’estero, riproducono in chiave luminosa poesie, canzoni, pensieri e citazioni. Sarà presente Tiziano Corbelli, direttore artistico e ideatore del progetto che si è evoluto in un percorso artistico che ha attraversato tutta l’Italia, celebrando i cantautori, gli artisti e le personalità di spicco. La produzione è stata realizzata a Napoli dall’artigiano Antonio Spiezia, che opera da anni nel settore delle luci decorative. «La frase scelta mette in risalto l’impegno di Berlinguer per la costruzione di una società dove il lavoro di gruppo e la condivisione costituiscono l’unica speranza per un futuro a misura d’uomo: Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno» commenta l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni.



Sabato 30 novembre alle 18 all’Ex-Ma.ter in via Zanfarino spazio alla promozione della lettura con la presentazione del libro “Opposizione – L’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” di Luca Telese. L’autore ripercorre oggi gli ultimi anni dell’avventura umana e politica di Enrico Berlinguer. Lo fa ridando voce, volti e nomi a un mondo ormai scomparso. L’evento è organizzato da Liberos ETS.

Uno spazio di approfondimento culturale sarà assicurato dal convegno “Enrico Berlinguer: la pace, bene supremo, bene di tutti” curato dalla Fondazione Enrico Berlinguer, in programma lunedì 2 dicembre dalle 17 negli spazi dell’ExMat.er. Saranno approfonditi i temi cari al Segretario, ancora attuali, con l’intento di interpretare in chiave moderna il tema della “questione morale” con lo sguardo rivolto al futuro. In particolare ci si concentrerà sul tema della pace. Ai saluti delle autorità seguiranno gli approfondimenti su temi di grande attualità, affrontati a suo tempo da Berlinguer, quali imperialismi, zone d’influenza, libertà dei popoli nel mondo multipolare e partecipazione popolare per costruire la pace. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda sui temi trattati.

Al fine di coinvolgere un pubblico più giovane, il Cityplex Moderno propone dei matinée ai quali parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici cittadini, con la proiezione del film “Berlinguer - La grande ambizione”. Il film del 2024, diretto da Andrea Segre, è incentrato sulla vita del politico e leader interpretato da Elio Germano.



A chiudere il calendario delle iniziative, la messa in scena dello spettacolo della Compagnia Teatro Sassari "La partenza di Enrico" di Cosimo Filigheddu, in programma mercoledì 4 dicembre alle 21 al Cine Teatro Astra. L’autore ha immaginato l’ultimo giorno di un ventiduenne Berlinguer nel capoluogo turritano prima del trasferimento a Roma con la famiglia, nel settembre del 1944. La regia è curata da Mario Lubino e gli interpreti sono Teresa Soro, Alessandra Spiga e Alberto Lubino. Cosimo Filigheddu presenterà l'opera e la figura di Enrico Berlinguer e modererà il dibattito a fine spettacolo. A corredo delle iniziative, il Comune propone una mostra bibliografica con saggi, biografie e pubblicazioni ricche di foto e testimonianze di e su Enrico Berliguer. L’esposizione sarà accessibile al pubblico dal 29 novembre al 5 dicembre nella biblioteca comunale di piazza Tola (lunedì, mercoledì e venerdì 9-13:30; martedì e giovedì 9:00-18:15). Per promuovere il progetto - finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi della Legge Regionale n. 14/2006, annualità 2024 - è stato predisposto il programma generale delle iniziative da veicolare attraverso una apposita campagna di comunicazione integrata.



