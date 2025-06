Cor 9:25 Beach Soccer, finali regionali a Bosa Si disputeranno sulla spiaggia di Bosa Marina le finali del Campionato regionale di Beach Soccer della Sardegna il 19 e 20 luglio



BOSA - La manifestazione che porterà Bosa alla ribalta dello scenario sportivo regionale si svolgerà il 19 e 20 luglio e vedrà come protagonista anche la squadra del C. S. Bosa. L’Amministrazione comunale ha lavorato senza risparmiarsi per ottenere questo importante risultato: si è candidata per ospitare l’evento manifestando la propria disponibilità al Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, ha espletato tutte le procedure per poter predisporre la spiaggia di Bosa Marina ad accogliere le finali, ottenendo al termine di un’approfondita interlocuzione l’ok dello stesso Comitato.



«È un risultato che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una grande opportunità per la città di Bosa», commenta l’assessore allo Sport, Marco Naitana. «L’amministrazione e gli uffici hanno lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo e i ringraziamenti vanno al presidente del Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, Gianni Cadoni, alla società C.S. Bosa che rappresenterà i colori della città nelle finali regionali, e a tutti coloro che si sono adoperati, e che si adopereranno per la migliore riuscita della manifestazione». Le finali del Campionato regionale di Beach Soccer non saranno un evento isolato: la giunta guidata dal sindaco, Alfonso Marras, ha predisposto una serie di eventi sportivi e di intrattenimento sulla spiaggia che andranno avanti fino a metà agosto, coinvolgendo associazioni locali, società sportive, adulti e bambini.



«Valorizzare la nostra bellissima spiaggia come luogo di incontro per svolgere manifestazioni e dare accrescere le opportunità di sviluppo turistico ed economico a Bosa è uno dei nostri impegni presi con la cittadinanza in campagna elettorale. Questo evento di grande rilevanza sportiva è un primo esempio di come valorizzare il patrimonio della nostra città», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras. Nei prossimi giorni saranno messi a punto e resi noti tutti gli aspetti della manifestazione.