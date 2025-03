Cor 21:28 Il vicepresidente Meloni all´assemblea Anci «L’obiettivo è quello di creare un percorso comune basato sul dialogo e sul buon senso per garantire uno sviluppo equilibrato del territorio e rispondere alle esigenze delle comunità locali» ha detto Giuseppe Meloni



CAGLIARI - Il vicepresidente e assessore del Bilancio e Programmazione della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, è intervenuto durante l’assemblea regionale dell’Associazione nazionale dei Comuni (Anci), per ribadire l’importanza di un dialogo costruttivo tra la Regione e le autonomie locali. “Non c’è nessuna contrapposizione con la Regione Sardegna”, ha dichiarato Meloni, sottolineando l’impegno della RAS nel venire incontro alle richieste degli Enti locali e nel trovare soluzioni condivise.



L’assessore Meloni ha preso atto delle richieste, che guardano all’implementazione strutturale del fondo unico, e ha espresso la necessità di istituire un tavolo permanente con tutte le parti interessate, senza distinzione politica e di livello rappresentativo, con il coinvolgimento anche dei parlamentari sardi. Questo tavolo avrà il compito di affrontare le criticità e trovare una sintesi che possa soddisfare tutti, superando le difficoltà oggettive del contesto attuale.



Tra queste difficoltà, l’assessore ha citato le minori entrate derivanti dagli accantonamenti, dal nuovo patto di stabilità e dal mancato gettito delle riforme fiscali nazionali che dal 2025 non viene compensato dallo Stato. A questo si aggiunge il capitolo 1200 che porta ad un ammanco di 1 miliardo e 700 milioni di euro, per il quale la Regione Sardegna ha aperto una vertenza con lo Stato. Nonostante questo scenario complesso, l'assessore Meloni ha assicurato che nelle prossime settimane di concerto con le commissioni e il Consiglio Regionale si lavorerà per trovare soluzioni condivise da tutti.