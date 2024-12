S.A. 31 maggio 2021 Scempio nelle campagne algheresi La spazzatura di ogni genere è a ridosso della bella pineta nella zona alle porte di Alghero, vicino agli ex campi da golf e alle numerose attività ricettive nella campagna circostante. Ecco la foto-vergogna



ALGHERO - Benvenuti all'Arenosu, dove la discarica a cielo aperto resiste agli anni e alle stagioni. C'è un po' di tutto: copertoni, elettrodomestici, rimanenze di materiale edile, perfino amianto. La spazzatura di ogni genere è a ridosso della bella pineta alle porte di Alghero, vicino agli ex campi da golf e alle numerose attività ricettive nella campagna circostante.



Le segnalazioni inascoltate da parte dei residenti vanno avanti ormai da numerosi mesi, insieme alla richiesta delle telecamere. Inutile sottolineare, infatti, come le colpe per simili scempi siamo da ambo le parti: dilaga l'inciviltà ma una grossa fetta di responsabilità è da attribuire a chi ritarda nella raccolta (non si creano simili discariche in pochi giorni) e non riesce a presidiare il territorio.



Nella foto: la discarica di questa mattina (lunedì) all'Arenosu, nel comune di Alghero