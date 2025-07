P.C. 12:15 Micro-discariche diffuse in centro storico Situazione difficile ad Alghero sul versante della nettezza urbana: scoppiano i cestini in tutti i quartieri cittadini e nel centro storico non è difficile scorgere cumuli di rifiuti negli angoli delle caratteristiche stradine



ALGHERO - Ecoisole esauste, strade campestri irriconoscibili e micro-discariche diffuse in centro storico ad Alghero: Situazione sempre più difficile ad Alghero sul versante della nettezza urbana. Scoppiano i cestini in tutti i quartieri cittadini e nel centro storico non è difficile scorgere cumuli di rifiuti negli angoli delle stradine: Ecco quello presente quasi quotidianamente in Piazza Ginnasio, vicino a ecobox divenuti ormai ricettacolo per abbandoni indiscriminati di rifiuti di ogni genere.