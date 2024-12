video Red 3 giugno 2021 «Palazzo Civico torna alla città entro gennaio»



Un milione di euro per riqualificare il Municipio di Alghero. Oggi la consegna del cantiere, che entro il 22 gennaio 2022, data prevista per la fine dei lavori, dovrà restituire alla città il gioiello nella sua interezza, per rendere l´intero Palazzo accessibile a tutti, abbattendo ogni tipo di barriera. L'investimento finanziario è di 1.039.570,82 euro reperiti per 600 mila euro con un mutuo Jessica stipulato nel 2015 e per la restante parte con fondi di bilancio comunale. Immagini e interviste