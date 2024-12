Cor 4 giugno 2021 Cancello riaperto in spiaggia, l´Ats ci ripensa Transito dall´Ospedale Marino di Alghero consentito anche ai pedoni con particolari problemi di deambulazione. Il via libera ufficiale da qualche giorno, grazie alla firma del commissario dell´Asl di Sassari, Flavio Sensi



E' quanto riportato nel documento firmato lo scorso 1 giugno dal commissario straordinario dell'Asl di Sassari, Flavio Sensi. Proprio al dirigente sanitario il consigliere h24 predisposto sul retro dell'ospedale Marino di Alghero, pretendendo «la massima attenzione sull'uso delle risorse pubbliche». ALGHERO - Dopo le tensioni delle ultime settimane e la denuncia pubblica dei responsabili e titolari dello stabilimento balneare, che parlavano apertamente di «abuso» [ GUARDA ], arriva il ripensamento dei vertici dell'. Si riapre così il cancello che delimita l'area demaniale da quella ospedaliera.«E' autorizzato il transito dei veicoli per il carico e scarico merci ordinario utili al funzionamento dello stabilimento balneare Baia dei Venti, ed ai veicoli per lo smaltimento dei rifiuti». Stesso discorso per il transito dei pedoni: «è consentito con esclusivo riferimento a soggetti che deambulano per il tramite di ausili speciali».E' quanto riportato nel documento firmato lo scorso 1 giugno dal commissario straordinario dell'di Sassari, Flavio Sensi. Proprio al dirigente sanitario il consigliere Giovanni Monti aveva chiesto nel corso di una recente seduta consiliare lumi sui costi del servizio di sorveglianzapredisposto sul retro dell'ospedale Marino di Alghero, pretendendo «la massima attenzione sull'uso delle risorse pubbliche».