Cor 11 maggio 2021 Sorveglianza, Monti fa i conti all´Ats Il consigliere comunale di maggioranza ad Alghero chiede lumi sui costi del servizio di sorveglianza h24 predisposto sul retro dell'ospedale Marino e chiede che si faccia attenzione sull'uso delle risorse pubbliche



ALGHERO - Impianto di video-sorveglianza «stile Alcatraz» e servizio di vigilanza con guardia armata h24 sette giorni su sette. E' quanto installato e predisposto negli ultimi tempi (pare dal 14 aprile del 2021) sul versante a mare della struttura dell'Ospedale del Regina Margherita di Alghero, in prossimità del nuovo cancello realizzato a confine con l'area demaniale.



Proprio per far luce sulle spese a cui va incontro l'Ats per garantire il servizio, il consigliere di maggioranza Giovanni Monti (nella foto), in occasione del recente consiglio comunale svoltosi ad Alghero alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e del direttore di area Assl Sassari Flavio Sensi, ha chiesto lumi sui costi e gli impegni finanziari.



«Con tutti i problemi che ci sono, stiamo spendendo bene questi soldi e soprattutto verificando se non si stiano buttando al vento importanti risorse dei contribuenti» ha chiosato il consigliere comunale algherese che, sempre rivolgendosi all'assessore Nieddu, chiede maggiore attenzione.