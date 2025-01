Cor 11 giugno 2021 In Sardegna 16 bandiere Verdi, c´è Alghero Così l´isola si attesta al secondo posto dietro la Sicilia e la Calabria che confermano 18 vessilli. Tra le località sarde adatte ai bambini e insignite della prestigiosa bandiera dai pediatri anche Alghero, che si conferma località family per eccellenza



ALGHERO - In Italia, da nord a sud, ne sventolano 143, soltanto in Sardegna le Bandiere Verdi sono 16. Ma anche all'estero ne sono state piantate 5, di cui 3 in Spagna, una in Romania e una in Tanzania. Così l'isola si attesta al secondo posto dietro la Sicilia e la Calabria che confermano 18 vessilli. Terza resta la Puglia con 13 comuni insigniti, battendo per un soffio le Marche che di bandiere Verdi ne hanno 12.



Il prestigioso vessillo indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta da un campione di pediatri. I parametri sono da sempre gli stessi: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia fine per poter costruire torri e castelli, servizi di salvamento a mare, giochi, nelle vicinanze gelaterie, bar e ristoranti.



Ecco nel dettaglio le località in Sardegna: Alghero, Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio), Carloforte - Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas - Mari Ermi (Oristano), La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant'Elena (Cagliari), Santa Giusta (Oristano), San Teodoro (Nuoro), Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio), Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).



Nella foto: lo stabilimento balneare "La Baia dei Venti" di Alghero