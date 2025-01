Red 11 giugno 2021 Contratto Forestas: la Corte dei conti dice no Ieri, è arrivata l´adozione di una decisione sfavorevole sulla certificazione da parte della Corte dei conti del contratto di Forestas. Ecco alcune reazioni dal mondo politico e sindacale



CAGLIARI – Ieri (giovedì), si è appresa la notizia dell’adozione da parte della Corte dei Conti di una decisione sfavorevole sulla certificazione del contratto di Forestas. Diverse le reazioni dal mondo politico e del lavoro, con interventi anche dai sindacati.



«Si tratta di una questione meramente tecnica riguardante le modalità di calcolo della rappresentatività concordate tra il Coran e le organizzazioni sindacali, che rischia però di vanificare il raggiungimento di un obiettivo tanto atteso, riguardante più di 5mila lavoratori, condiviso dal Consiglio regionale, dal presidente Solinas e da tutta la Giunta, su cui tanto intensamente si è lavorato, soprattutto in questo momento in cui è imminente la campagna antincendio, dalla quale Forestas rischierebbe di essere esclusa», dichiara con amarezza l’assessore regionale al Personale Valeria Satta, che si augura che il Coran «ponga in essere uno sforzo ulteriore al fine di dirimere la questione con la Corte dei conti ed addivenire al più presto ad una soluzione del problema».



«La Corte dei conti boccia il contratto di Forestas, ora è a rischio la campagna antincendio in Sardegna. In pratica, la Corte dei conti, non entrando neanche nel merito del contratto, parrebbe aver contestato il calcolo delle rappresentanze sindacali. Nel mentre che la Giunta regionale stappava bottiglie di spumante . Sottolineano i consiglieri regionali di Liberi e uguali Eugenio Lau e Daniele Cocco - è arrivata l’ulteriore bocciatura del suo operato. Ora si individui immediatamente una soluzione per salvare la campagna regionale antincendi e le aspettative dei lavoratori».



«Questa decisione mette a rischio la campagna antincendio e la sicurezza della nostra Isola. Ci aspettiamo che la politica si assuma la responsabilità di una soluzione che metta fine a questa vertenza e che dia finalmente una risposta certa a questi lavoratori», chiosa la segretaria generale della Uila Sardegna, Gaia Garau.