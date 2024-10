Red 26 giugno 2021 Alghero: Desbarrassa continua Martedì mattina, l´appuntamento per la quarta stagione del percorso itinerante della campagna di raccolta dei rifiuti ingombranti organizzata dall´Assessorato comunale all´Ambiente è a Sa Segada







Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento. Il prossimo appuntamento è per martedì 29 giugno, dalle 8 alle 12, a Sa Segada. Inoltre, il calendario prevede le giornate di martedì 6 luglio al Piazzale della Pace, martedì 13 luglio a Fertilia e martedì 10 agosto a Maristella, sempre alla stessa ora. Per produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento, si potranno ritirare oggetti conferiti da altri, ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso.



«L’iniziativa dedicata ai rifiuti ingombranti è gradita dai cittadini e contribuisce a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, cosa che comporta costi di recupero altissimi per tutti», commenta l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis. Gli utilizzatori di questo servizio sono quindi invitati ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti prevista. Il calendario potrà subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche, non è esaustivo e verrà integrato con altre giornate da pianificare, che riguarderanno tutte le borgate. ALGHERO – Inizia la quarta stagione del percorso itinerante della campagna di raccolta “Desbarrassa-ne tot”, con il quale i cittadini di Alghero e delle sue borgate potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli comodamente in punti di raccolta stabiliti. L'iniziativa dell’Assessorato comunale all’Ambiente ha avuto grande riscontro tra i cittadini.Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento. Il prossimo appuntamento è per martedì 29 giugno, dalle 8 alle 12, a Sa Segada. Inoltre, il calendario prevede le giornate di martedì 6 luglio al Piazzale della Pace, martedì 13 luglio a Fertilia e martedì 10 agosto a Maristella, sempre alla stessa ora. Per produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento, si potranno ritirare oggetti conferiti da altri, ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso.«L’iniziativa dedicata ai rifiuti ingombranti è gradita dai cittadini e contribuisce a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, cosa che comporta costi di recupero altissimi per tutti», commenta l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis. Gli utilizzatori di questo servizio sono quindi invitati ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti prevista. Il calendario potrà subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche, non è esaustivo e verrà integrato con altre giornate da pianificare, che riguarderanno tutte le borgate. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat