Cor 30 giugno 2021 Litorali sassaresi sicuri: tutte le novità Il servizio sarà attivo fino al 12 settembre nelle spiagge di Porto Ferro (con due postazioni), di Platamona, di Porto Palmas e dell´Argentiera. Riparte anche l’attività del nucleo “litorali sicuri” della Polizia locale



SASSARI - La Protezione civile comunale di Sassari ha affidato il servizio di salvamento a mare a due associazioni iscritte all'albo regionale di protezione civile: Vosma e New Life; il servizio, partito dal 20 giugno, sarà attivo fino al 12 settembre nelle spiagge di Porto Ferro (con due postazioni), di Platamona, di Porto Palmas e dell'Argentiera. Riparte anche l’attività del nucleo “litorali sicuri” della Polizia locale. La novità per il 2021 è che sarà esteso a tutte le spiagge mentre in passato era assicurato stabilmente solo a Platamona.



Agenti equipaggiati con divisa estiva pattugliano gli arenili sassaresi: Platamona, Porto Ferro, Fiume Santo, Stagno di Pilo, Argentiera, Porto Palmas. Questo garantirà di godere della spiaggia in sicurezza e nel rispetto delle norme. In particolare saranno svolti servizi in borghese per contrastare condotte illecite quali il furto di sabbia e di conchiglie. Saranno rafforzate le attività di vigilanza stradale nelle aree costiere e nelle aree boschive per assicurare la fluidità della mobilità veicolare e, attraverso la repressione della sosta selvaggia, assicurare la percorribilità della viabilità di accesso al mare ai mezzi di emergenza e di soccorso. A Porto Ferro sono previste due aree parcheggio necessarie a regolamentare il traffico verso la spiaggia.



La prima in prossimità dell’arenile da destinarsi esclusivamente a zona parcheggio riservata per mezzi di soccorso e per portatori di handicap nonché ad area di fermata temporanea (per scarico/carico merci, attrezzature per la balneazione e per la permanenza in spiaggia) per un massimo di 15 minuti; la seconda su area privata, per 500 posti auto. Lo scopo è duplice: limitare le presenze sul litorale interessato entro i limiti per lo stesso previsti dal Pul in 1190 persone; favorire le attività di controllo dell’afflusso all’arenile costituendo un’unica ampia area di sosta per i veicoli. Per aumentare la sicurezza stradale i dispositivi di controllo di velocità saranno estesi alle direttrici di collegamento tra la città e le località di mare.



Il nucleo di polizia ambientale, che rafforzerà i controlli specie nelle zone costiere, aggiornerà la mappatura del territorio attraverso sorvoli che saranno effettuati da personale specializzato con l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Sono state siglate tre convenzioni con associazioni iscritte all'albo regionale di protezione civile specializzate nell'emergenza incendi. È stata inoltre sottoscritta una convenzione con il Consorzio di Bonifica della Nurra che ha realizzato e messo a disposizione delle squadre impegnate nella lotta agli incendi tre punti di approvvigionamento idrico nell'agro (Palmadula, Tottubella, Monte Rosè) riservati ai mezzi antincendio che operano nel territorio della Nurra.