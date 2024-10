Cor 2 luglio 2021 Hub Alghero, ingressi in tilt per i vaccini «Ingiuste le polemiche sull’operato dell’hub» Centinaia di persone in attesa della seconda dose di vaccino sotto il sole cocente del campo Mariotti. Ritardi di diverse ore a causa dell´accavallamento degli appuntamenti per la chiusura serale dell´hub. Proteste e malumori



ALGHERO - «Trattati come animali in attesa della somministrazione». La denuncia di un anziano questa mattina (venerdì), in fila al centro vaccinale di Alghero è decisamente forte, ma rende alla perfezione l'idea. Dalle 8 di mattina sono già in centinaia le persone in attesa della seconda dose di vaccino sotto il sole cocente del campo Mariotti.



All'origine di tutto, ci sarebbero gli accavallamenti degli appuntamenti serali sulla mattina dovuti alla scelta di chiudere l'hub algherese nel pomeriggio. Una situazione di caos facilmente preventivabile, che manda su tutte le furie gli utenti, in prevalenza quelli più anziani, ma soprattutto inficia la buona organizzazione interna che fino a pochi giorni fa aveva garantito somministrazioni ordinate e celeri, e il rispetto degli appuntamenti.



Gli stessi gravi problemi si sono verificati nella giornata di ieri (giovedì), quando diverse persone, prima di vedersi somministrare il vaccino, hanno dovuto sopportare lunghe ore d'attesa. Troppo pesante per alcuni, che a malincuore hanno dovuto rinunciare.