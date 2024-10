Cor 2 luglio 2021 «Ingiuste le polemiche sull’operato dell’hub» La consigliera comunale di Alghero, Monica Pulina, in veste anche di operatrice sanitaria, prende posizione contro le tante critiche che in queste ore piovono sull'hub di Alghero a causa dei ritardi. «Chi parla forse non sa quali sono i ritmi di lavoro da parte di chi opera all’interno dell’Hub»



ALGHERO - Ad interviene in maniera decisa è la consigliera comunale del Gruppo Misto, Monica Pulina (nella foto), circa alcune polemiche che si sono scatenate, soprattutto sui social, sull’operato dell’hub vaccinale di Alghero allestito nello stadio Mariotti. «Trovo veramente assurde queste critiche – dichiara Monica Pulina in veste anche di operatrice sanitaria – e rimando al mittente tutte le accuse che vengono mosse. Chi parla forse non sa quali sono i ritmi di lavoro da parte di chi opera all’interno dell’Hub. Forse molti non sanno che noi operatori sanitari e volontari lavoriamo intensamente da mesi, anche con doppi turni. Cerchiamo, senza guardare le lancette dell’orologio, di garantire un buon servizio che sia il più efficiente possibile non solo per i cittadini di Alghero, ma anche per quelli dell’Hinterland». «Tutto questo – rincara Monica Pulina – saltando i turni di riposo e lasciando perdere le ferie. Chiedo pertanto di rispettare le disposizioni che vengono date e non lanciare critiche immotivate e destituite di ogni fondamento».