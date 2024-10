Cor 2 luglio 2021 «Ponte Serra verso la riapertura» L´annuncio dell´Amministrazione Conoci dopo le sollecitazioni degli ultimi giorni: lavori in dirittura d´arrivo. Si libera una parte dell´area di cantiere



ALGHERO - «Lavori che si avviano alla fase conclusiva sul Ponte Serra». L'annuncio odierno è dell'Amministrazione algherese guidata dal sindaco Mario Conoci, dopo le sollecitazioni degli ultimi giorni in consiglio comunale ad opera del consigliere Mimmo Pirisi.



Lavori in dirittura d'arrivo: L’impresa esecutrice delle opere sta procedendo a liberare una parte importante dell’area di cantiere mentre si procede alla finitura delle lavorazioni che hanno interessato i pilastri e l’arcata della struttura. Oggi il Sindaco accompagnato dall’Assessore alle opere pubbliche, Antonello Peru, ha tenuto un sopralluogo nel cantiere.



«Tutti i pilastri della struttura sono stati completamente ricostruiti, i lavori strutturali completati, restano le operazioni da ultimare nella parte inferiore del ponte e, da ultimo, la bitumazione delle sede stradale. A brevissimo si consegnerà alla città un’opera fondamentale per la viabilità del territorio, un ponte totalmente ristrutturato dopo tanta attesa» assicurano da Porta Terra.