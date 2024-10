Cor 2 luglio 2021 Ombrelloni pazzi ad Alghero

Altroconsumo: +32% in tre anni Rispetto a 3 anni fa, aumenti del 32% contro una media del 17%. A rilevarlo è l’indagine condotta tra il 20 aprile e il 5 maggio da Altroconsumo, condotta in oltre 200 stabilimenti balneari distribuiti in dieci località marittime, tra le quali Alghero in Sardegna



ALGHERO - Spiagge salate anche in Riviera del Corallo. Quanto costa andare al mare al rientro dalla pandemia? La media di costo è 182 euro per una settimana. Le città con gli stabilimenti più costosi sono Alassio con 287euro, seguita da Gallipoli (267) e da Viareggio (256), mentre quelle con i prezzi più bassi sono Rimini (115) e Senigallia (122).



Rispetto a 3 anni fa però, il costo degli ombrelloni è decisamente aumentato. In media del 17%, fino a toccare picchi del +34% a Gallipoli e +32% ad Alghero in Sardegna. Senigallia e Taormina, le località che hanno subito variazioni più lievi, rispettivamente del 2% e dell’1%. A rilevarlo è l’indagine condotta tra il 20 aprile e il 5 maggio da Altroconsumo, condotta in oltre 200 stabilimenti balneari distribuiti in dieci località marittime: Alassio, Alghero, Anzio, Gallipoli, Lignano, Palinuro, Rimini, Senigallia, Taormina e Giardini di Naxos e Viareggio. In ogni città, sono state valutate almeno il 20% delle strutture.



Nello specifico, Altroconsumo ha voluto analizzare quale è stata la variazione di prezzo delle prenotazioni degli ombrelloni nelle strutture balneari italiane negli ultimi anni. Per farlo, ha messo a confronto i prezzi dei lidi durante la prima settimana di agosto e ha tenuto in considerazione la media di costo per un ombrellone e due lettini nelle prime 4 file.



Foto d'archivio