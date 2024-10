video Cor 3 luglio 2021 Piscina comunale di Alghero, un disastro I consiglieri comunali algheresi denunciano il gravissimo stallo dell´opera. Perfino la vasca all´aperto in totale abbandono, con le opere mai neppure iniziate. Le immagini dei consiglieri Sartore ed Esposito (Per Alghero)



ALGHERO - Gabriella Esposito e Pietro Sartore documentano, ancora una volta a nome dei gruppi politici di opposizione, lo stato del cantiere della piscina comunale coperta, oramai abbandonato e dimenticato da oltre un anno, mentre i lavori per la sistemazione della piscina scoperta non sono neppure mai partiti. «Un vero disastro» è il laconico commento per una situazione che ha dell'incredibile ad Alghero. Guarda e condividi il video su Alguer.tv