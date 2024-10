Cor 8 luglio 2021 Il Presidente Pais riceve Moica (Unimri) Gli obiettivi dell’Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati illustrati al Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dal delegato regionale Unimri Claudio Moica



CAGLIARI - Si definiscono “Portatori sani di buona educazione” e hanno, tra le priorità, il compito di diffondere il rispetto come prima regola di vita nel comportamento di ogni giorno. Gli obiettivi dell’Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati illustrati al Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dal delegato regionale Unimri Claudio Moica. L’associazione è stata costituita nel 2015 in Puglia e ha come motto “Acta non verba” (fatti e non parole).



Questa pragmaticità anche in Sardegna si traduce in una serie di iniziative a favore dei più deboli e dei più fragili in nome di un’amicizia e di una fratellanza che deve coinvolgere tutti.

Il Presidente Pais ha rivolto parole di elogio per gli obiettivi nobili di quest’associazione che in Sardegna sta muovendo i primi passi: «Lo spirito di servizio che accomuna gli associati è meritorio e sono sicuro che anche nella nostra Isola raggiungerete quegli importanti risultati già perseguiti nelle altre regioni d’Italia».