S.A. 13 luglio 2021 Un algherese tra i babbi più Belli d´Italia Alla 27esima edizione del Babbo più Bello d´Italia, Maurizio Murtas ha conquistato il titolo di “Babbo Gold Sorriso”. Murtas ha 46 anni, è maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ed è papà di Marika e Carla, di 21 ed 11 anni



ALGHERO - Si è svolta sabato 10 luglio all'Arena Arcobaleno di San Mauro Mare in Riviera romagnola la 27esima edizione del “Babbo più Bello d’Italia 2021”. I papà si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità: chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.



“Il Babbo più Bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà. Un titolo è arrivato anche ad Alghero.



Ad aggiudicarselo è stato Maurizio Murtas, per “Babbo Gold Sorriso”. Murtas ha 46 anni, è maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ed è papà di Marika e Carla, di 21 ed 11 anni.





Nella foto: Maurizio Murtas di Alghero