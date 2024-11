Cor 11 febbraio 2023 Arriva da Sassari la massaggiatrice Vip di Sanremo E´ di Sassari la tutor dei massaggiatrice (del benessere) del Vip del Festival dei Sogni di Sanremo: Simona Puttolu. In questi giorni sta dando ampia prova delle sue capacità e competenz



SASSARI - Grande successo per la sassarese Simona Puttolu, tutor dello staff di massaggiatori della Somnia Aura Spa presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, la luxury spa dei Vip del festival di Sanremo. Simona Puttolu in questi giorni sta dando ampia prova delle sue capacità e competenze altamente specializzate presso la Somnia Aura Spa presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, in una settimana costellata di personaggi del mondo dello spettacolo. Tanta emozione e lavoro per Simona nella città dei fiori, che però non è nuova a Sanremo,infatti, Simona Puttolu da 5 anni rappresenta la Sardegna durante la kermesse più importante dell'anno. Lei è un’operatrice olistica specializzata ed vive questa terza esperienza (era già stata nello staff Dream nel 2019 e tutor nel 2022) a Sanremo nelle vesti nuovamente di tutor con ancor maggior consapevolezza, serenità e formazione, supervisionando lo staff e collaborando alla buona riuscita del Festival dei Sogni con il maestro Stefano Serra (spa manager internazionale e ideatore e direttore dello stesso).



Simona è una professionista con una formazione molto completa, infatti è psicologa olistica e coaching di primo livello, ha di base una preparazione scientifica in quanto informatrice medico/scientifico. Attualmente Simona è docente di massaggio neonatale (massaggio per gestanti e per i primi mesi di vita) e da sei anni ha un suo studio olistico il centro Oz Therapy Massage nel cuore di Sassari, un piccolo fiore all'occhiello per il settore benessere sardo, e nel suo futuro vede l’apertura di nuovi centri OZ in tutta la Sardegna. Da oltre vent’anni Simona lavora nel mondo del benessere, ha studiato in diverse scuole e approfondito molte tipologie di trattamenti, ma è il Dream Massage che le ha cambiato la vita. Simona è stata selezionata dal maestro Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d'Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo" targato Dream Massage edizione Sanremo 2023. In questa settimana ha accolto nella più bella spa della costa azzurra, la Somnia Aura Spa, gli artisti, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e addetti ai lavori del Festival di Sanremo per donare loro puro benessere in questi giorni di estremo stress sanremesi.



Racconta di questa esperienza: «sono stati davvero dei giorni intensi, la meravigliosa spa creata dal Maestro Stefano Serra è stata attiva dalle 9 a mezzanotte per accogliere gli artisti prima e dopo le esibizioni. Per me questa è la terza volta a Sanremo, ma ogni anno è come se fosse il primo, l’emozione è sempre la stessa, grande, intensa, travolgente. Sono così orgogliosa di aver rappresentato la Sardegna in questa settimana a Sanremo. Parte della mia carriera la devo proprio alla mia terra, che mi ha trasmesso dei valori così forti da darmi la spinta giusta anche nei momenti più impegnativi come questo. Durante la settimana festivaliera ho incontrato molti artisti che ho sempre ammirato come Fausto Leali e i Cugini di Campagna. Tutti sono innamorati della Sardegna e hanno mandato un caloroso saluto alla mia città Sassari e promesso di venirmi a trovare nel mio studio questa estate, magari durante i loro tour e io non vedo l’ora. Ora mi sto preparando per rientrare sulla mia amata isola e per portare nella mia città il massaggio più amato dai Vip di Sanremo».