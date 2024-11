S.A. 1 agosto 2022 Quattro sardi in corsa per Mister Italia 2022 Saranno a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia



CAGLIARI - Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Cagliari tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini. Manuel Pasotti, 28 anni, e Matteo Pedditizi, panettiere 34enne vengono dalla città capoluogo, mentre Ivan Olla, 24 anni, è di Pula. Viene da Quartu S.Elena, invece, il 21enne Alessio Cogoni.



I quattro esponenti della bellezza cagliaritana saranno a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia. Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.



Nella foto: Manuel Pasotti