Dream Space: un´algherese a Sanremo

ALGHERO - Tutti conoscono il Festival di Sanremo e tutti sanno cosa accade sul palco del Teatro Ariston. Ma c'è tutto un mondo intorno, fatto di party, eventi, studi televisivi, postazioni mobili delle varie radio, art stylist, parrucchieri, truccatori e... benessere. Di questo si occuperà la “Dream Space”, la Temporary Spa ufficiale del Festival, che verrà allestita al Palafiori di Sanremo. Saranno venti le operatrici del benessere che opereranno all'interno della struttura. E tra queste, anche una professionista algherese: Rita Diez.



«Quest'ultimo anno e mezzo ho lavorato per “Inghirios” (abbracci). Ho iniziato qualche anno fa con il primo corso base organizzato a Cagliari da una scuola di Firenze che opera in tutta Italia. Corso dopo corso, studio, formazione fino a prendere il diploma di operatrice olistica». Per Rita la passione è nata quasi per caso. «Si, quando vivevo a Londra, “operavo” sugli amici. Quindi, tornata in Sardegna ho deciso di concretizzare la mia passione per questo fantastico mondo dei massaggi».



Ed ora Sanremo. «Siamo venti professionisti provenienti da tutta Italia, scelte su 1400 domande ricevute dal “Gruppo Eventi”. Abbiamo iniziato un Master a Napoli per diventare “Massaggiatori professionisti dei grandi eventi e dello spettacolo” con il direttore della Dream Space Stefano Serra, nonché ideatore del Dream Massage, e tanti altri professionisti nel settore».



Cos'hai pensato quando ti hanno comunicato che avresti fatto parte della “squadra” per il Festival?

«È stata un'emozione indescrivibile - racconta Diez - non mi sembrava vero stesse capitando a me, un'emozione grande. Conosco le mie capacità professionali, se ci hanno creduto anche loro, perché non farlo? Ci tengo a ringraziare Gruppo Eventi, Stefano Serra, Rosa Frezza e quanti hanno partecipato a rendere questo sogno realtà».



Dovrai prenderti cura di tanti Vip. Chi vorresti incontrare?

«Mi piacerebbe incontrare Francesco Renga, Mika, Amadeus e tanti altri... Comunque, la 70esima edizione del Festival sarà un edizione speciale: ed io ci sarò»¸ conclude Rita Diez.



