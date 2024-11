Cor 17 luglio 2021 Evasione, 36enne in cella a Bancali Il Personale della Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 36enne di Sennori per evasione. Sull’uomo, agli arresti domiciliari, grava la prescrizione del divieto di allontanamento dal paese di residenza, divieto più volte disatteso dall’uomo, come emerso dagli accertamenti della Polizia



SENNORI - Il Personale della Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 36enne di Sennori per evasione. Sull’uomo, agli arresti domiciliari, grava la prescrizione del divieto di allontanamento dal paese di residenza, divieto più volte disatteso dall’uomo, come emerso dagli accertamenti della Polizia.



Infatti, da tempo il personale della Squadra Mobile, a seguito di numerosi furti in abitazione verificatisi a Sassari, ha intrapreso una ininterrotta attività investigativa, al fine di contrastare tale fenomeno. Nell’ambito di tale attività, a seguito di una serie di controlli incrociati, è stato accertato che il 36enne si è recato in uno degli esercizi “Compro Oro”, depositando vari preziosi d’argento.

Tale circostanza ha inconfutabilmente dimostrato il suo spostamento da Sennori a Sassari, e la violazione delle disposizioni disposte dal Giudice relative agli arresti domiciliari, ai quali l’uomo si sarebbe dovuto attenere.



Lo stesso quindi, è stato colpito dalla misura cautelare della Custodia in carcere, poiché gli era stato revocato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, concessigli nell’ottobre 2020, dopo il suo rinvio a giudizio per i reati commessi. L’uomo svariate volte non ha ottemperato alla misura restrittiva, allontanandosi dalla sua abitazione. Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia lo ha identificato a bordo di un’auto fermata per un normale controllo di prevenzione e nonostante abbia fornito false generalità ai poliziotti, è stato prontamente riconosciuto quale destinatario del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dal Magistrato, provvedimento che gli è stato notificato ed alla luce del quale è stato associato al Carcere di Bancali.