Piantagione di marijuana a Fonni: arresti

FONNI - Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato che si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due giovani. In seguito ad attività investigativa, gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro hanno individuato un’estesa piantagione di marijuana messa a dimora in un terreno, nascosto in una zona impervia, in agro di Fonni (NU). Grazie ad un paziente lavoro di appostamento, con la collaborazione di personale del Commissariato di P.S. di “Gavoi”, lo scorso sabato sono stati individuati e tratti in arresto due giovani originari del Nuorese, sorpresi a tagliare e porre in essiccazione le piante di canapa nel terreno suddetto.



La piantagione scoperta si componeva di 4500 piante, con infiorescenze pronte per la raccolta, che a seguito delle analisi rivelavano una elevata presenza di THC. La raccolta avrebbe fruttato mezzo quintale di sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato con un profitto di centinaia di migliaia di euro. Al termine degli accertamenti di rito i due giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per il reato di coltivazione illegale previsto dal DPR 309/1990 e su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, che coordina le indagini, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di convalida.



L’attività della Squadra Mobile si inserisce nell’ambito dei servizi voluti dal Questore Fortunato Marazzita finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della produzione e traffico di sostanze stupefacente purtroppo sempre attuale nella Provincia di Nuoro. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.