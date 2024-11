Cor 19 luglio 2021 Alghero, raddoppiano i positivi Alla giornata odierna sono 60 i positivi in città, due settimana fa erano 31. Lo ha comunicato l´Ats alle autorità locali. Cresce la preoccupazione come nel resto dell´Isola



Soltanto ieri, sette consiglieri comunali di minoranza avevano pubblicamente chiesto al sindaco maggiore tempestività nel diffondere le comunicazioni sull’andamento della pandemia alla popolazione, così da sensibilizzare maggiormente i cittadini sul rispetto delle regole di contenimento del virus [ ALGHERO - Contagi da Coronavirus in aumento anche nel territorio di Alghero, dove si registrano le prime chiusure di attività commerciali a causa del diffondersi del virus, soprattutto tra i più giovani. Alla giornata odierna (19 luglio) l'ha comunicato alle autorità locali la presenza di 60 positivi totali e nessun ospedalizzato, mentre le persone in quarantena sono attualmente 37.Rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale reso noto lo scorso 7 luglio , i positivi sono raddoppiati (erano 31 con 39 persone in quarantena obbligatoria). In attesa di capire quali provvedimenti potrebbero scattare dalla Cabina di Regia dell'Iss nelle prossime settimane, cresce la preoccupazione come nel resto della Sardegna, alle prese con una ripartenza dei contagi significativa [ LEGGI ].Soltanto ieri, sette consiglieri comunali di minoranza avevano pubblicamente chiesto al sindaco maggiore tempestività nel diffondere le comunicazioni sull’andamento della pandemia alla popolazione, così da sensibilizzare maggiormente i cittadini sul rispetto delle regole di contenimento del virus [ LEGGI ].