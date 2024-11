S.A. 26 luglio 2021 Temptation Island, a fuoco l'hotel del reality Due automezzi del comando di Cagliari sono intervenuti stanotte per un incendio che ha coinvolto un complesso turistico a Pula. L incendio ha distrutto quasi totalmente una parte della struttura



CAGLIARI - Intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per un incendio di un complesso turistico sulla costa. Due automezzi del comando di Cagliari sono intervenuti stanotte per un incendio che ha coinvolto un complesso turistico a Pula (nella foto).



L incendio ha distrutto quasi totalmente una parte della struttura, il quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 "Temptation Island". Evacuate circa 60 persone, tra le quali molti turisti, che si trovavano nella struttura alberghiera.



L'incendio è stato appiccato intorno alle 4. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile all'interno degli uffici del titolare e all'esterno nell'area della terrazza e appiccato il rogo è fuggito. Ad agosto dello scorso anno il Relais era stato già preso di mira. Qualcuno aveva appiccato l'incendio nell'area congressi, lasciando anche una lettera anonima.



