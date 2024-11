S.A. 26 luglio 2021 Sabbia e conchiglie, multe ad Alghero e Olbia Oltre 2 chilogrammi di ciottoli, trovati in possesso di un cittadino di nazionalità ungherese in partenza per Budapest dallo scalo algherese. Otto chili sequestrati al Costa Smeralda ad un turista francese



ALGHERO - Sequestrati nell'Aeroporto di Alghero oltre 2 chilogrammi di ciottoli, trovati in possesso di un cittadino di nazionalità ungherese in partenza per Budapest. Il turista è stato multato dai militari della Compagnia di Alghero in servizio di vigilanza doganale, insieme ai funzionari ADM di Sassari.



Sequestri anche al “Costa Smeralda” di Olbia dove è stato fermato un cittadino francese in partenza dallo scalo gallurese. A seguito del controllo è emerso che il turista venticinquenne trasportava, celati all’interno del suo bagaglio, oltre otto chilogrammi di sabbia e ciottoli provenienti da diverse spiagge della Sardegna, in violazione della Legge Regionale n. 16/2017. Le sanzioni amministrative previste vanno da 500 a 3mila euro.