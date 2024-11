Cor 27 luglio 2021 Montiferru a fuoco, Conoci chiama Panichi Solidarietà alle comunità del Montiferru. Il Sindaco di Alghero Mario Conoci in contatto con il Sindaco di Cuglieri Giovanni Panichi, il paese che più di tutti ha subito pesanti ripercussioni dal fuoco



ALGHERO - «Alghero e gli algheresi sono pronti a dare il proprio contributo alle popolazioni che hanno accusato danni tremendi dall’inferno di fuoco dei giorni scorsi, con ripercussioni gravissime sull’economia». Oggi Mario Conoci ha avuto un colloquio telefonico con Giovanni Panichi, il primo cittadino di Cuglieri, uno dei centri messi in ginocchio dall‘incendio, «per rappresentare la vicinanza a tutta l’area devastata. Siamo a disposizione per ogni richiesta» ha riferito.



«Il Sindaco di Cuglieri mi riferisce che gli aiuti per superare la prima emergenza stanno arrivando, ma ciò che preoccupa è tuttavia la prospettiva per i prossimi mesi. Per questo il Comune di Cuglieri ha attivato, soprattutto per le esigenze dei prossimi mesi, una raccolta fondi, con un iban dedicato, al quale si possono far confluire le donazioni. L’invito è per chiunque voglia partecipare a sostenere le comunità per affrontare l’emergenza e rialzarsi per ripartire». Intanto la Protezione Civile Comunale di Alghero è in contatto con la Protezione Civile regionale, che coordina le operazioni sui territori, per contribuire, secondo le richieste, agli interventi che si prevede siano piuttosto impegnativi.