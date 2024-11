G.P. 29 luglio 2021 Alghero centro del Cinema all’aperto Venerdì 30 luglio itinerario cineturistico e Nicola Muscas al Cyrano Libri. Il 31 luglio spazio alle performance teatrali con la successiva proiezione di “Druk”. Si avvia alla chiusura l’edizione di “Cinema delle terre del mare”, il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero



ALGHERO - Si avvia alla chiusura l’edizione di “Cinema delle terre del mare”, il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero sotto forma di viaggio itinerante per cinefili in movimento. Questa settimana le ultime tappe di un percorso che unisce l’amore per il mare, il cinema e le arti, va in scena domani, venerdì 30 luglio in partenza alle ore 18.30 dal cuore del porto della città catalana, dallo Scalo Tarantiello. Da un’idea della Società Umanitaria di Alghero, il secondo itinerario cineturistico curato da Nadia Rondello della Società Umanitaria e Maria Cau di A S’Andira, sarà una passeggiata nel centro storico tra le piazze, i monumenti e le lussuose ville neoclassiche del Lungomare che hanno ospitato set cinematografici.



Un racconto tra storia, cultura e costume, verità e leggenda, quotidianità e mito. Alle ore 21, spazio anche per i libri al Festival, da Cyrano Libri Vino Svago, con una presentazione in collaborazione con il Festival letterario Dall’altra parte del mare. Protagonista sarà il romanzo d’esordio di Nicola Muscas, che racconta un’incredibile stagione di sport, tra passioni, rimpianti, rum e nostalgia. A dialogare con l’autore sarà Emiliano Di Nolfo della Società Umanitaria.



Anche la serata del Festival del 31 di luglio, dalle ore 21 al Mirador Giuni Russo, sarà introdotta dalla presentazione del progetto seriale “Tuffi”, nato da un’idea di Alessandra Sento, montato e diretto da Marco Antonio Pani a partire dalle immagini del progetto “La tua memoria è la nostra storia” della Cineteca sarda – Società Umanitaria della Sardegna. La visione di Tuffi è compresa nel biglietto del film. Seguirà ancora spettacolo al festival grazie ad “OUT”, performance tra teatro, danza e cinema di e con Dario La Stella e Valentina Solinas, prodotta da Senza Confini di Pelle in collaborazione con la Società Umanitaria. Un progetto estetico con una finalità sociale: rivelare quanto lo scarto che produciamo sia uno degli effetti più devastanti della nostra contemporaneità.



Sempre il 31 luglio al Mirador Giuni Russo alle 22.30, chiude il Festival la proiezione di “Druk” (Un altro giro) di Thomas Vinterberg (Danimarca, 2020, 115’), Premio Oscar 2021 come Miglior Film Internazionale. Un film pensato dal suo regista come un tributo alla vita, “una storia sfaccettata che allo stesso tempo provoca e diverte, ci fa pensare, piangere e ridere per tutta la durata del film”.