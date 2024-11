S.A. 4 agosto 2021 Dal 6 agosto scatta il Green pass Ancora due giorni e per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri e musei, oltre che eventi naturalmente eventi sportivi e concerti servirà il Certificato Verde



ALGHERO - Inizia il conto alla rovescia: dal 6 agosto green pass per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri e musei, oltre che eventi naturalmente eventi sportivi e concerti. Le disposizioni non si applicano ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.



Il certificato verde in Italia è valido dal 15esimo giorno successivo all'inoculazione della prima dose di un vaccino riconosciuto dall'Aifa - Pfizer, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen (Johnson&Johnson) - fino alla data della seconda dose e da quel giorno per altri 270 giorni (circa 9 mesi). Dura invece circa 6 mesi (180 giorni) dalla guarigione in caso di infezione da Covid e solo 48 ore nel caso di un tampone antigenico o molecolare risultato negativo.