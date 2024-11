G.P. 5 agosto 2021 Altrimari: accesso con green pass Festival Altrimari 2021, accesso con “Green pass”. Gli appuntamenti del 7 e 8 agosto a San Vero Milis tra sport e mare e divertimento e la tappa del DROMOS festival dei giorni 9, 11 e 12 agosto.



ORISTANO – Giornate tra sport e mare e divertimento organizzate dal comune di San Vero Milis che richiede, così come sta succedendo per altre manifestazioni programmate dal 6 agosto in Sardegna, l’accesso con “Green pass” ovvero certificazione Covid-19. Partenza sabato 7 agosto alle ore 18.30 al lungomare di Putzu Idu: spazio allo sport con la nuova edizione del Curri Mes’e Turris a cura di Santerunners in collaborazione con AVIS comunale di San Vero Milis. La costa offre scenari insoliti e mozzafiato e fa da palestra all'appassionata sfida dei tanti runners attesi ma anche ai semplici amatori con una tranquilla camminata. Nella giornata di domenica 8 agosto, dalle ore 17.00 agosto al lungomare di Putzu Idu fronte chiosco MET, la sfilata “Grazielle e Bici d’epoca” . Altro appuntamento molto sentito tra sport e mare, la manifestazione sportiva a cura dell’ASD MET.



Partenza per il Festival DROMOS 2021, il 9 agosto alle ore 22 Giardino del Museo San Vero Milis. La carovana del Festival DROMOS fa tappa a San Vero Milis con il Concerto “Mumucs feat Porococa” “Lucciole”. Gli artisti sul palco sono Marta Loddo Voce, loop station, Alessandro Cau, Batteria, Tancredi Emmi, contrabbasso e Federico Fenu, trombone. Mumucs e i Porococa cercheranno di dare nuova forma e nuova forma e significato alle parole, lucciole che interpretano il tema dell’edizione 2021 del festival Dromos.



Le altre iniziative in programma sono previste per l’11 agosto alle ore 22.00 nel Giardino del Museo San Vero Milis: proiezioni del cortometraggio “Warlords” di Francesco Pirisi, miglior film maker al Premio Sardegna Teatro, il regista, dosa sapientemente tensione e carica emotiva le vicende separate ma simili di due bambini di guerra. A seguire del film “La tomba delle lucciole” di Isaho Takahata. Adattando il romanzo semi autobiografico di Nosaka Akiyuki, autore distrutto dal senso di colpa per aver perso la sorella minore nel Giappone del 1945, Takahata con coraggio, rigore e sobrietà, trasforma quella vicenda in un film di animazione. Il 12 agosto, ore 22.00 Giardino del Museo San Vero Milis, prevede la proiezione del film “Il sale della terra” di Wim Wenders. Alternando la storia personale di Salgado con le riflessioni sul suo mestiere di fotografo, il documentario ha un respiro malickiano, intimo e universale insieme, è uno sguardo su decadenza e rinascita, stupore e sconcerto: una testimonianza definitiva delle meraviglie e disgrazie del mondo