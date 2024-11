Cor 6 agosto 2021 Asilo Sabin, ristrutturazione a Porto Torres I lavori dovrebbero durare circa dieci settimane. Si tratta di un intervento atteso per risolvere problemi strutturali dell´edificio già segnalati in un progetto preliminare approvato nel 2021



PORTO TORRES - La giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e completamento dell’asilo nido comunale “Albert B. Sabin” in via Principe di Piemonte. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa 142mila euro e prevede, tra le altre cose, la sostituzione dei battiscopa e dei pavimenti in PVC in alcuni locali del blocco Lattanti, il posizionamento del nuovo battiscopa nella sala giochi/mensa del blocco Divezzi (18-36 mesi), il risanamento di alcune porzioni delle strutture in c.a. ammalorate, interventi sugli intonaci dei due blocchi A, B e del blocco servizi con rifacimento completo dello zoccolo di base con intonaci deumidificanti, la realizzazione di rivestimento a cappotto su tutte le pareti perimetrali dei due blocchi A e B, la tinteggiatura di tutte le pareti esterne, l'installazione di un frangisole in alluminio a protezione delle bucature della sala giochi/mensa del blocco divezzi esposte a sud, la demolizione di un locale tecnico inutilizzato, interventi interni minori su infissi e tinteggiature, il posizionamento di nuovi proiettori in corrispondenza del prospetto principale e di accesso all'edificio, la realizzazione di una rampa di accesso alla sala giochi/mensa del blocco divezzi, l'allestimento di una area esterna con pavimentazione antitrauma in corrispondenza della sala giochi/mensa del blocco divezzi, l'installazione di una unità di trattamento aria per la sala giochi/mensa del blocco divezzi. I lavori dovrebbero durare circa dieci settimane. Si tratta di un intervento atteso per risolvere problemi strutturali dell'edificio già segnalati in un progetto preliminare approvato nel 2021.