G.P. 12 agosto 2021 Padel: riqualificazione e nuovi campi al Tarragona Ieri la consegna della struttura comunale di via Tarragona (ex tennis Club). Riqualificazione, ammodernamento e disponibilità spazi sportivi fruibile anche per le scuole. Quattro nuovi campi da Padel che si andranno ad aggiungere ai tre campi già operativi al Lido di Alghero, sempre della A.S.D. Padel Club Alghero



ALGHERO - Consegnata ieri la struttura comunale di via Tarragona, area dell'ex tennis club da parte dell'Assessore al Demanio Giovanna Caria alla A.S.D. Padel Club Alghero. Il concessionario ha in progetto la realizzazione di quattro campi da padel, un campo polifunzionale, la ristrutturazione della Club House, la riqualificazione delle aree scoperte mediante opere di sistemazione delle recinzioni, degli accessi e delle alberature, il ripristino degli impianti di illuminazione, elettrico, idrico e condizionamento. A portare la nuova disciplina in città è stato il 33enne Paolo Bassu, già maestro di tennis che ha creduto nel progetto e unico istruttore di Padel in Sardegna di secondo livello che oltre a gestire l'impianto di Viale Europa, ha aperto una scuola che coinvolge una sessantina di persone di tutte le età.



Questa area sportiva contribuirà al potenziamento dell'attività agonistica giovanile; inoltre l’aggiudicazione prevede che i rinnovati spazi con impianto polivalente (pallavolo, basket..) dovranno essere fruibili prioritariamente dagli alunni degli istituti scolastici prossimi e privi di palestre o di spazi propri per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva a seguito di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, a carico del concessionario. L'area sportiva è stata oggetto di apposito bando dell'Amministrazione nell'ambito dell’art. 15, comma 6 del D.L. n° 185 “Misure urgenti per interventi nel territorio”, opportunità che l’Amministrazione ha inteso perseguire anche in previsione di ammodernamento e rigenerazione, con oneri a carico del concessionario.



La nuova area sportiva con questi quattro nuovi campi da Padel si andranno ad aggiungere ai tre campi già operativi al Lido di Alghero, sempre della A.S.D. Padel Club Alghero, inaugurati lo scorso agosto 2020 nel residence Picalè, a cui se ne è aggiunto un terzo a gennaio 2021. Lo sport che è una via di mezzo tra tennis, beach tennis e squash ha conquistato anche gli algheresi che da alcuni mesi si contendono i tre campi.



Nella foto: la consegna delle chiavi tra l'Assessore Caria e Bassu del Padel Club Alghero