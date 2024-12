Cor 25 agosto 2021 Presidente Casellati, vacanze ad Alghero Terzo anno consecutivo in Riviera del Corallo per la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in questi giorni in vacanza ad Alghero. Questa mattina la visita in aeroporto alla presenza delle Frecce Tricolori



ALGHERO - Può ormai essere considerata una habitué estiva. Per il terzo anno consecutivo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sceglie le vacanze in Riviera del Corallo. Anche in questi giorni la presidente è ospite della residenza dell'Aeronautica militare di Porto Conte che le scorse settimane ha accolto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Questa mattina una visita in aeroporto, in occasione del volo di addestramento delle Frecce Tricolori. A ricevere la presidente del Senato la prefetta di Sassari Maria Luisa D'Alessandro, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il senatore sassarese Carlo Doria e il rettore dell'ateneo di Sassari Gavino Mariotti.