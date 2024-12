S.A. 28 agosto 2021 Argentiera, fine settimana di cinema Domenica si conclude il primo weekend del festival del documentario e della fotografia "Asincronie che poi torna dal 3 al 5 settembre). In proiezione "Ignoti alle città" e "La canta delle Marane"



ARGENTIERA - Il primo fine settimana di “Asincronie”, il festival di cinema documentario e fotografia organizzato e diretto dall’associazione 4Caniperstrada, con il sostegno della Fondazione Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari, si conclude domenica 29 agosto (dalle 21, al Pozzo Podestà) con un omaggio a Cecilia Mangini e la visione di due documentari girati dalla regista pugliese tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta tra i ragazzi delle borgate romane (“Ignoti alle città” e “La canta delle marane”), e poi con la proiezione di “Argento Vivo” di Stefania Porcheddu, che racconta passato e presente del piccolo borgo dell’Argentiera attraverso le testimonianze dei suoi abitanti.



Alle 21 (Pozzo Podestà) il festival ricorda la documentarista Cecilia Mangini, recentemente scomparsa all’età di 94 anni, dopo una vita professionale molto intensa, dedicata non solo alla regia ma anche alla sceneggiatura e alla fotografia. Nata vicino a Bari nel 1927 e cresciuta a Firenze prima di trasferirsi a Roma poco più che ventenne, Cecilia Mangini ha realizzato diversi documentari sulle periferie cittadine e sulla vita delle classi sociali più umili.



“Ignoti alle città”, realizzato nel 1958, è il suo documentario d’esordio e segna l’inizio della collaborazione della regista con Pier Paolo Pasolini. Il film ritrae la vita di un gruppo di ragazzi di borgata romani fra litigi, spensieratezza, rassegnazione e cinismo, con i bambini costretti a crescere troppo in fretta e gli adolescenti che si arrangiano fra furti e rapine. Asincronie torna anche nel weekend dal 3 al 5 settembre.