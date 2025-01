S.A. 15 settembre 2021 Porto Torres: caditoie ostruite, rischio allagamenti Le maggiori criticità si registrano nel centro cittadino, come in alcune vie dei quartieri del Villaggio Verde e Villaggio Satellite. Appello all´amministrazione comunale dal direttivo del Partito sardo d’Azione cittadino



PORTO TORRES - Con gli acquazzoni che ormai cominciano a fare capolino, il rischio allagamenti nelle strade della città di Porto Torres si fa sempre più concreta. Sono decine le caditoie completamente ostruite, in alcune zone e quartieri dove i sistemi di intercettazione delle acque piovane attualmente ostruiti da rifiuti, foglie secche ed erba non riescono a tamponare le prime precipitazioni che si prevedono siano copiose.



Le maggiori criticità si registrano nel centro cittadino, come in alcune vie dei quartieri del Villaggio Verde e Villaggio Satellite. La pioggia che spesso si traduce in una vera e propria bomba d’acqua hanno riproposto all’attenzione dei cittadini lo stato di scarsa manutenzione e pulizia delle caditoie e dei tombini stradali.



Il direttivo del Partito sardo d’Azione cittadino “Simon Mossa” lancia l’appello all’amministrazione comunale «affinchè venga calendarizzato da settembre, e poi all’inizio di ogni estate, un crono programma preciso ed analitico di manutenzione e pulizia per evitare di ritrovarsi davanti al fatto compiuto». Interventi per scongiurare danni alle attività imprenditoriali. «Già negli anni scorsi, - aggiunge il Psd’Az - a causa della scarsa manutenzione, soprattutto nelle arterie del centro storico, del lungomare e dell'Andriolu, si erano verificati allagamenti che avevano causato danni alle attività commerciali e pericoli alla sicurezza generale della viabilità cittadina».