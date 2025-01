Cor 18 settembre 2021 Sicurezza delle Cure: Regione in arancione Il palazzo sede del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma a Cagliari, ieri sera si è illuminato di arancione. Anche l’Assemblea legislativa ha così aderito all’iniziativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome



CAGLIARI – Il palazzo sede del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma a Cagliari, venerdì sera si è illuminato di arancione in occasione della terza “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”. Anche l’Assemblea legislativa ha così aderito all’iniziativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome.

La giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, promossa dall’organizzazione mondiale della sanità, ha l’obiettivo di esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure organizzando eventi e iniziative a livello nazionale. Il tema individuato quest’anno dall’OMS è l’assistenza materna e neonatale sicura.