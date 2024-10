Cor 29 settembre 2021 Turismo itinerante: si presenta il festival Si terrà giovedì al Quarter di Alghero la presentazione ufficiale del Festival internazionale del turismo itinerante e delle attività all´aria aperta, in programma ad Alghero dall’1 al 3 ottobre, con il piazzale della Pace come quartier generale



ALGHERO - Giovedì 30 settembre (alle ore 10) nella sede della Fondazione Alghero, al Quarter di largo San Francesco, si terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale della seconda edizione del Festival internazionale del turismo itinerante e delle attività all'aria aperta, in programma ad Alghero dall’1 al 3 ottobre, con il piazzale della Pace come quartier generale. Organizzato dall’Associazione Camperisti Torres col supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero e numerosi tra partner e sponsor privati, l’evento sarà illustrato nei dettagli dal suo ideatore e promotore, Rosario Musmeci (nella foto), che dell'Associazione Camperisti Torres è presidente. Insieme a lui ci saranno il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. A loro il compito di delineare la strategia che sta dietro al sostegno per una iniziativa che punta apertamente a favorire il prolungamento della stagione turistica anche ai mesi invernali.