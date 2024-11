Cor 16 ottobre 2021

Esenzioni Tari: riapre il bando ad Alghero

Consiglieri comunali di opposizione soddisfatti. E´ grazie alla segnalazione pubblica sulla poca trasparenza che il comune ha ben pensato di prorogare l´opportunità di richiedere le agevolazioni

ALGHERO - «A seguito del nostro intervento di ieri, in cui denunciavamo la cattiva abitudine dell’Amministrazione Conoci di non pubblicizzare i bandi in modo adeguato, come previsto dalla Legge e dove in particolare segnalavamo che molti cittadini non avevano fatto la domanda per l’esenzione Tari a causa della poca pubblicità data all’avviso, oggi il dirigente competente ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle istanze di richiesta esenzione Tari che era scaduto l’8 ottobre. Siamo molto soddisfatti che, grazie alla nostra segnalazione abbia prevalso il buon senso e sia stato riaperto il bando, permettendo a tutte le persone che, pur avendo i requisiti, non avevano potuto presentare la domanda a causa della poca trasparenza dell’Amministrazione. Ringraziamo il dirigente per la sensibilità dimostrata e ci auguriamo che d’ora in avanti Conoci e gli assessori competenti abbiano, finalmente, imparato la lezione: la trasparenza e la pubblicità degli atti fanno parte dei doveri di chi amministra». Lo dichiarano con una nota co-firmata i sette consiglieri comunali di minoranza ad Alghero, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo, che qualche giorno fa avevano pubblicamente strigliato l'amministrazione Conoci accusandola di scarsa trasparenza nella comunicazione degli atti [ LEGGI ].Nella foto: il dirigente del settore economico-finanziario del comune e di Alghero, Pietro Nurra