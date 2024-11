Cor 15 ottobre 2021 «Scade il Reis, nessuna comunicazione» Strigliata, l´ennesima, da parte dei consiglieri comunali di opposizione all´indirizzo dell´Amministrazione comunale di Alghero, colpevole - secondo loro - di non provvedere agli obblighi di trasparenza sugli atti e bandi pubblici



ALGHERO - «Come è noto e come discende direttamente dall'art. 97 della Costituzione, la trasparenza è un obbligo di legge e riguarda ormai ogni singolo atto della Pubblica Amministrazione, dalla pubblicazione a fini di esecutività o conoscitivi, alle varie forme di accesso concesse ai cittadini. In molte situazioni la pubblicità non può limitarsi alla pubblicazione degli atti; perché si raggiunga il passo ulteriore della trasparenza, occorre individuare "forme idonee" così come richiesto dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs 241/90. Nel caso di procedimenti rivolti potenzialmente alla generalità o comunque a un numero elevato di cittadini, riteniamo poi che la sola pubblicazione nella sezione del sito istituzionale di un Comune dedicato ai Bandi sia insufficiente a garantire quella pubblicità - e quella trasparenza - che non solo la legge, ma anche semplicemente il buon senso richiederebbe». Così Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi.



«Se poi si tratta di bandi per contributi o agevolazioni, spesso rivolti a cittadini che vivono situazioni di disagio economico o sociale, ciò diventa ancora più vero, poiché tali persone, più di altre, possono non avere agevole accesso alla tecnologia. L'Amministrazione comunale di Alghero purtroppo non si è certo finora distinta per particolari doti comunicative e continua ad essere a dir poco deficitaria nella pubblicità della propria attività. Al riguardo il recente bando per l'accesso alle agevolazioni sociali per utenze domestiche TARI per il 2021, rivolto evidentemente soprattutto a quelle famiglie e quei soggetti cui già ci siamo riferiti, è stato pubblicato il 9 settembre 2021 esclusivamente nella sezione "Bandi - Bandi per contributi" del sito istituzionale: neanche un richiamo in home page o nella sezione Notizie, per facilitare eventuali ricerche, né un comunicato stampa o un post sui canali social del Comune, strumenti invece assiduamente utilizzati per ben altro genere di informazioni. Una condotta che lascia spazio a molteplici interpretazioni: semplice negligenza, colpa o addirittura dolo, frutto cioè di una scelta consapevole? In ogni caso, una condotta da condannare» sottolineano i consiglieri algheresi.



«Scaduto l'8 ottobre, infatti, il bando è passato per così dire in sordina, lasciando l'amaro in bocca a tanti soggetti che avrebbero potuto accedere a quelle agevolazioni, avendone pieno diritto, ma che non hanno avuto la possibilità di venire a conoscenza della sua pubblicazione prima della scadenza. Sarebbe interessante sapere quante persone hanno presentato domanda quest'anno, e quante negli scorsi anni, per comprendere l'impatto della mancata adeguata pubblicità, e conseguente trasparenza. Stessa sorte potrebbe avere l'avviso pubblico REIS 2021, anch'esso destinato potenzialmente alle medesime categorie di utenti e relegato nello stesso "angolino", ma stavolta la pubblicità e la rilevanza necessarie la affidiamo a questo nostro intervento: ci sostituiamo così all'Amministrazione, provando a colmare i deficit del cdx conociano, per informare i cittadini che il bando Reis 2021 scade il 29 ottobre ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente» concludono i consiglieri comunali di opposizione ad Alghero.