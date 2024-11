S.A. 18 ottobre 2021 Cinque medaglie sarde agli Italiani Atletica Fisdir Missione fruttuosa per i quattro atleti paralimpici della Sa.Spo. Cagliari che ritornano da Padova con cinque metalli conquistati nel corso degli Italiani Promozionali FISDIR di Atletica leggera



CAGLIARI - La delegazione Sardegna Sport (Sa.Spo.) di Cagliari, reduce dai Campionati Italiani Promozionali di Atletica leggera FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) terrà un ricordo intenso della due giorni patavina trascorsa sulle piste e le pedane dello stadio “Daciano Colbachini” sublimata dalla medaglia d’oro e d’argento di Benedetta Strazzera (vortex e 50 metri piani), dall’argento e bronzo di Giancarlo “Ninni” Usai (50 metri e vortex) e dalla piazza d’onore di Edoardo Pitzalis nei 150 metri.



Questi i risultati più significativi ma il miglioramento è stato netto in tutte le altre specialità affrontate che hanno visto come protagonista anche il solare Alessio Putzu riconfermatosi nelle sue prestazioni abituali.



Un bottino di metalli che ha lasciato di stucco il clan saspino presieduto da Luciano Lisci perché gli allenamenti sono stati ripresi il 14 settembre e solo dieci giorni dopo c’è stata l’indizione dei campionati italiani. Nonostante il poco tempo a disposizione per la preparazione, soprattutto delle staffette e i 150 metri, le indicazioni avute sono molto positive e proiettano la mente dei tecnici e dirigenti alla prossima primavera quando agli Italiani di Palermo (21-23 maggio 2022) giungeranno sicuramente con un team dalla forma ancor più smagliante.