Cor 19 ottobre 2021 «Scuola, perso un nuovo bando» Il consigliere comunale "Per Alghero" rende nota pubblicamente una nuova, grave, occasione persa dall´Amministrazione comunale per reperire finanziamenti per le scuole algheresi: «persi 200mila euro»



ALGHERO - «Dopo il buco del bando scuola del 2020, la perdita del finanziamento per la Casa delle Arti, la non partecipazione al bando per la città creative Unesco e dopo non essere riusciti ad ottenere il finanziamento per il campo del Carmine tramite il bando "Sport e Periferie", Conoci e il centrodestra combinano l’ennesimo disastro col bando scuola 2021, facendo perdere ad Alghero altri importanti finanziamenti». La denuncia è del consigliere comunale "Per Alghero", Pietro Sartore.



«Persa l'ennesima opportunità di ottenere risorse per la città di Alghero, non riuscendo ancora una volta a classificarsi in posizione utile in un bando pubblico. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, aveva messo a disposizione degli enti locali 70 milioni di Fondi per l’edilizia scolastica per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. L’avviso pubblico è del 6 di agosto e la graduatoria è stata pubblicata a fine agosto, ma finora la notizia non si era diffusa, perché, anche se Conoci e i suoi non hanno imparato a partecipare e a vincere i bandi, in 2 anni e mezzo hanno perlomeno imparato a nascondere i loro fallimenti».



Non fa sconti il consigliere comunale Pietro Sartore, sempre attento al mondo scolastico: «La cosa ancor più grave e incredibile, però - denuncia pubblicamente - è che Alghero non risulti neppure in graduatoria per i lavori di adattamento spazi e aule». Il bando del Ministero permetteva di richiedere risorse per: affitto di locali; noleggio di strutture modulari; lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche. «Il comune di Alghero ha partecipato solo alla seconda misura chiedendo 170mila euro per il noleggio di una struttura temporanea ad uso didattico - rende noto Sartore - ma, non avendo realizzato un punteggio sufficiente, il progetto preparato dai leghisti catalani non è stato ammesso a finanziamento».



«Non si capisce se per una scelta assurda o per una dimenticanza, l’Amministrazione Conoci, dopo aver bucato il bando per le scuole dello scorso anno (con una perdita di 230mila €), anche quest’anno non è riuscita a ottenere neppure un euro di finanziamento per i propri spazi scolastici. Dunque (oltre ai 170mila di cui sopra) non riusciamo o rinunciamo ad avere i 200mila che erano, potenzialmente, a disposizione di ciascun comune per questa misura e che moltissimi altri comuni sardi avranno. Anche comuni molti più piccoli del nostro (come, ad esempio, Burcei o Segariu…), ma verosimilmente con un’Amministrazione molto più capace della nostra» è il tranciante commento di Pietro Sartore (nella foto).