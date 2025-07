S.A. 19:00 «Più controlli per le locazioni in nero» Prosegue la polemica a distanza tra Christian Mulas, consigliere comunale Psd´Az e presidente della V commissione consiliare e Marco Di Gangi responsabile delle politiche turistiche in Fratelli d´Italia, sul tema caldo delle locazioni turistiche ad Alghero







Nella foto: Christian Mulas ALGHERO - «Accolgo con soddisfazione il dibattito che si è sviluppato a seguito del mio recente comunicato stampa sul fenomeno degli affitti in nero durante il periodo estivo. Si tratta di un tema urgente e attuale che, come anticipato, sarà presto oggetto di discussione in Commissione Proposte. Il problema è duplice: da un lato rappresenta un grave danno per le casse comunali, con la mancata riscossione della tassa di soggiorno e della TARI; dall’altro, incide negativamente sulla qualità del servizio di nettezza urbana, già messo a dura prova nei mesi di maggiore affluenza turistica».Prosegue la polemica a distanza tra Christian Mulas, consigliere comunale Psd'Az e presidente della V commissione consiliare e Marco Di Gangi responsabile delle politiche turistiche in Fratelli d'Italia, sul tema caldo delle locazioni turistiche ad Alghero [ LEGGI ]. Secondo Mulas «la questione centrale resta quella delle locazioni in nero, che sfuggono a qualsiasi forma di controllo e contribuiscono all'evasione fiscale. L’esigenza di migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti è condivisa da cittadini, amministrazione e operatori della ricettività extralberghiera che operano nella legalità. Proprio questi ultimi, che rispettano le norme e gli obblighi, non possono e non devono essere penalizzati da chi sceglie scorciatoie illegali». «L’Amministrazione sta investendo risorse importanti per i controlli, ma è necessario affiancare a questo impegno una strategia articolata, che prevedono campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai proprietari di immobili; azioni concrete di controllo e contrasto all’evasione, in particolare della TARI; strumenti efficaci per il recupero delle somme evase, affinché chi non paga venga sanzionato e chi rispetta le regole sia tutelato».«Chi affitta in nero danneggia l’intera comunità: sottrae risorse, alimenta ingiustizie e mette sotto pressione i servizi pubblici. È tempo di affrontare con serietà questo problema, individuando soluzioni durature e sostenibili. In questa direzione va il protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, Colonnello Marco Sebastiani. L’accordo ha l’obiettivo di rafforzare i controlli e le azioni di prevenzione in materia di tributi locali e sostegni pubblici, consolidando così il presidio della legalità economico-finanziaria sul territorio. Un contributo importante è stato destinato al SIO (Sistema Integrato di Ospitalità), che in questa fase è oggetto di potenziamento, con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio del flusso turistico e garantire un'accoglienza più efficiente e trasparente» conclude Mulas.Nella foto: Christian Mulas