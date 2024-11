S.A. 20 ottobre 2021 Volotea: selezioni per 200 addetti nell´isola Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati verrà ricontattato dal vettore per poter accedere alle fasi successive della selezione, che si svolgeranno nelle prossime settimane



ALGHERO - Volotea ha aperto le selezioni per piloti e cabin crew che troveranno impiego presso le sue tre basi sarde dopo l'aggiudicazione per sette mesi dei collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna. In totale saranno 200 i lavoratori impiegati da Volotea nelle tre basi sarde.



A quella di Cagliari e Olbia si è recentemente aggiunta anche la base di Alghero. Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell'aviazione. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati verrà ricontattato dal vettore per poter accedere alle fasi successive della selezione, che si svolgeranno nelle prossime settimane.